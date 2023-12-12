Аналитик нашёл объяснение игре Финляндии в закрытие и открытие границ с Россией

По его оценке, первый повод, по которому Финляндия закрывала границы, — беженцы, их поток сократился. Однако основной причиной прекращения работы КПП было желание Хельсинки продемонстрировать готовность идти на любые меры. Липунов считает, что на решение открыть границы повлияло давление со стороны международных правозащитных организаций.

Эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал, что русофобские взгляды у финнов были всегда. Сейчас Финляндия считает российскую политику угрозой национальной безопасности, однако экономические интересы выступают на первое место. Хельсинки выгодно не обострять отношения, но в то же время показывать, что страна может защищаться, поэтому скоро можно будет наблюдать частое присутствие НАТО на территории страны, заключил аналитик.