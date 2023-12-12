Аналитик нашёл объяснение игре Финляндии в закрытие и открытие границ с Россией
Эксперт Липунов: Финляндия закрыла КПП, чтобы показать готовность к любым мерам
Финляндия решила открыть границы с Россией из-за давления международных организаций и экономической выгоды, рассказал аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.
По его оценке, первый повод, по которому Финляндия закрывала границы, — беженцы, их поток сократился. Однако основной причиной прекращения работы КПП было желание Хельсинки продемонстрировать готовность идти на любые меры. Липунов считает, что на решение открыть границы повлияло давление со стороны международных правозащитных организаций.
Эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал, что русофобские взгляды у финнов были всегда. Сейчас Финляндия считает российскую политику угрозой национальной безопасности, однако экономические интересы выступают на первое место. Хельсинки выгодно не обострять отношения, но в то же время показывать, что страна может защищаться, поэтому скоро можно будет наблюдать частое присутствие НАТО на территории страны, заключил аналитик.
Как уже рассказывал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". Спустя несколько дней власти страны приняли решение оставить открытым только самый северный пункт пропуска. А позже Хельсинки решил "навсегда" закрыть все КПП, пропуская только грузовой транспорт. 30 ноября Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией и установила на рубежах двойные заграждения. Решение о расторжении вступит в силу 24 января 2024 года. Однако сегодня в финских СМИ появилась информация, что страна планирует открыть три КПП на границе с Россией в декабре.
ТАСС / Лев Федосеев