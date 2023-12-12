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12 декабря, 10:40

Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Ilta-Sanomat: Финляндия намерена с 14 декабря открыть три КПП на границе с РФ

Правительство Финляндии планирует открыть три КПП на границе с Россией в текущем месяце. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По информации издания, контрольно-пропускные пункты заработают в ночь со среды на четверг, 14 декабря.

СМИ узнали, как Финляндия наказала своих же граждан, живущих в России

СМИ узнали, как Финляндия наказала своих же граждан, живущих в России

Как уже рассказывал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". Спустя несколько дней власти страны решили оставить открытым только самый северный пункт пропуска. А недавно стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все КПП для беженцев, пропускать будут только грузовой транспорт. 30 ноября Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, а пограничники установили двойные заграждения. Решение о расторжении вступит в силу 24 января 2024 года.

Обложка ©

EPA / ТАСС / TOMI HANNINEN

Ян Поланин
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