Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ
Ilta-Sanomat: Финляндия намерена с 14 декабря открыть три КПП на границе с РФ
Правительство Финляндии планирует открыть три КПП на границе с Россией в текущем месяце. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.
По информации издания, контрольно-пропускные пункты заработают в ночь со среды на четверг, 14 декабря.
Как уже рассказывал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". Спустя несколько дней власти страны решили оставить открытым только самый северный пункт пропуска. А недавно стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все КПП для беженцев, пропускать будут только грузовой транспорт. 30 ноября Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, а пограничники установили двойные заграждения. Решение о расторжении вступит в силу 24 января 2024 года.
EPA / ТАСС / TOMI HANNINEN