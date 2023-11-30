Пограничники Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. КПП сейчас закрыты, и мигрантов там готовятся "встречать" мерами служб правопорядка. Об этом сообщает медиакомпания Yle.
"На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путём", — заявил замкомандующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП, а накануне стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Исключение сделают только для грузового транспорта.
ТАСС / Лев Федосеев