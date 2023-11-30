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30 ноября, 14:19

Пограничники Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. КПП сейчас закрыты, и мигрантов там готовятся "встречать" мерами служб правопорядка. Об этом сообщает медиакомпания Yle.

"На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путём", заявил замкомандующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

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Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП, а накануне стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев. Исключение сделают только для грузового транспорта.

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ТАСС / Лев Федосеев

Александра Вишнякова
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