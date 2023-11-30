Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией
ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN
Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении этого соглашения с Финляндией. Хельсинки ранее получил ноту российского МИД по этому поводу и сейчас принял собственное постановление о прекращении действия документа.
Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП, теперь пускают только 1/8 от числа всех мигрантов. А накануне стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев.