Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении этого соглашения с Финляндией. Хельсинки ранее получил ноту российского МИД по этому поводу и сейчас принял собственное постановление о прекращении действия документа.