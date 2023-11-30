Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Лавров дал откровенную и жёсткую оценку нынешнему состоянию ОБСЕ

Появилось видео масштабных обысков в Москве по делу о вымогательстве у политиков за посты в Telegram

Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны

В России запустили льготную ипотеку под 2% для Арктики

Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в Скопье

Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с 30 ноября

Патриот и прагматик: Медведев заявил, что сейчас уже нет таких политиков, как Киссинджер

Красная икра подешевела до минимума с начала года

Закон, позволяющий переименовать Волгоград, принят в окончательном чтении

Ждал на трапе полчаса: Президента ФРГ забыли встретить в аэропорту Катара

Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

30 ноября, 13:45

ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN

Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении этого соглашения с Финляндией. Хельсинки ранее получил ноту российского МИД по этому поводу и сейчас принял собственное постановление о прекращении действия документа.

Усиление охраны границы Финляндии ведёт к напряжённости в отношениях с РФ, заявили в Кремле

Усиление охраны границы Финляндии ведёт к напряжённости в отношениях с РФ, заявили в Кремле

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП, теперь пускают только 1/8 от числа всех мигрантов. А накануне стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией для беженцев.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!