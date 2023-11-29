Усиление охраны границы Финляндии ведёт к напряжённости в отношениях с РФ, заявили в Кремле
Песков: Усиление границы Финляндией может привести к напряжённости
Дополнительная охрана на границе Финляндии с Россией может привести к напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что РФ не несёт никакой угрозы, поэтому усиление защиты со стороны Хельсинки необоснованно.
"Конфликта как такового нет. Финляндии никто и ничто не угрожает, и в данном случае это, конечно, абсолютно избыточная мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряжённости", — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, со стороны РФ угрозы для Финляндии нет, а вот из-за сбора большого количества финских военных на границе напряжённость может возрасти.
Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. Спустя время власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Они перестанут работать до 13 декабря.
ТАСС / EPA