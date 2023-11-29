Усиление охраны границы Финляндии ведёт к напряжённости в отношениях с РФ, заявили в Кремле

Дополнительная охрана на границе Финляндии с Россией может привести к напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что РФ не несёт никакой угрозы, поэтому усиление защиты со стороны Хельсинки необоснованно.

"Конфликта как такового нет. Финляндии никто и ничто не угрожает, и в данном случае это, конечно, абсолютно избыточная мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряжённости", — рассказал представитель Кремля.