СМИ узнали, как Финляндия наказала своих же граждан, живущих в России
Iltalehti: Живущие в России финны не могут посещать родину из-за закрытия границ
У финнов, проживающих в России, с закрытием границ появились большие трудности. Теперь ездить на родину для них стало намного сложнее, сообщает газета Iltalehti.
Одним из тех, у кого сложившаяся ситуация вызывает большую проблему, оказался финский предприниматель Ян Хави. Мужчина вместе с семьёй живет в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину. Он отметил, что возникший режим закрытия границ оказался намного строже в сравнении с временами, когда бушевал коронавирус, а также назвал происходящее несправедливостью.
По его мнению, властям нужно открыть хотя бы один пункт пропуска для граждан Финляндии, как было при пандемии, — для проживающих в России финнов тогда действовало исключение. При этом он больше не может доехать до Финляндии даже через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает российские машины.
"Нас-то не наказывайте", — обратился он к правительству Финляндии.
Как уже рассказывал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". Спустя несколько дней власти страны решили оставить открытым только самый северный пункт пропуска. А недавно стало известно, что Хельсинки до 13 декабря закроет все КПП для беженцев, пропускать будут только грузовой транспорт. Накануне Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, а пограничники установили двойные заграждения.
ТАСС / Лев Федосеев