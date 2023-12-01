СМИ узнали, как Финляндия наказала своих же граждан, живущих в России

У финнов, проживающих в России, с закрытием границ появились большие трудности. Теперь ездить на родину для них стало намного сложнее, сообщает газета Iltalehti.

Одним из тех, у кого сложившаяся ситуация вызывает большую проблему, оказался финский предприниматель Ян Хави. Мужчина вместе с семьёй живет в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину. Он отметил, что возникший режим закрытия границ оказался намного строже в сравнении с временами, когда бушевал коронавирус, а также назвал происходящее несправедливостью.

По его мнению, властям нужно открыть хотя бы один пункт пропуска для граждан Финляндии, как было при пандемии, — для проживающих в России финнов тогда действовало исключение. При этом он больше не может доехать до Финляндии даже через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает российские машины.