Латвия вслед за Литвой отказалась от финского решения пограничного вопроса с Россией

Латвия не намерена в ближайшее время полностью закрыть границу с Россией и Белоруссией, как сделала Финляндия. Об этом пишет латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на заявление главы латвийского МВД Рихарда Козловскиса.

"Если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет", — заявил министр, отметив, что уполномоченные службы Латвии пристально наблюдают за динамикой потоков нелегальных мигрантов.