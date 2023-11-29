Латвия вслед за Литвой отказалась от финского решения пограничного вопроса с Россией
Латвия не планирует в ближайшее время закрывать границы с Россией и Белоруссией
Латвия не намерена в ближайшее время полностью закрыть границу с Россией и Белоруссией, как сделала Финляндия. Об этом пишет латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на заявление главы латвийского МВД Рихарда Козловскиса.
"Если ситуация радикально изменится и возникнет угроза национальной безопасности, возможно, Латвия полностью закроет свою восточную границу. Однако пока таких планов нет", — заявил министр, отметив, что уполномоченные службы Латвии пристально наблюдают за динамикой потоков нелегальных мигрантов.
Козловскис добавил, что ситуация в сфере миграции вызывает у него осторожный оптимизм, так как число нелегалов на латвийских границах постепенно становится меньше. А во вторник, по данным МВД, не произошло ни одного случая нарушения на рубежах страны.
Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. Спустя время власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Сообщалось, что они перестанут работать до 13 декабря. А сегодня Финляндия передала МИД России ноту с датой закрытия последнего КПП на границе.
ТАСС / Лев Федосеев