Литва не станет уподобляться Финляндии и закрывать КПП на границе с Россией

Литва не станет уподобляться Финляндии и закрывать все КПП на границе с Россией. Сейчас ситуация с миграцией спокойная, а если возникнут изменения, Вильнюс будет реагировать непосредственно на них. Об этом сообщается в пресс-релизе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас чёткие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать", — указано в пресс-релизе.