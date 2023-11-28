Литва не станет уподобляться Финляндии и закрывать КПП на границе с Россией
МВД Литвы: Страна не будет закрывать КПП на границе с Россией
Литва не станет уподобляться Финляндии и закрывать все КПП на границе с Россией. Сейчас ситуация с миграцией спокойная, а если возникнут изменения, Вильнюс будет реагировать непосредственно на них. Об этом сообщается в пресс-релизе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
"Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас чёткие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать", — указано в пресс-релизе.
По словам министра, Литва поддерживает Финляндию, принявшую решение закрыть все погранпункты на границей с Россией.
Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. Спустя время власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Они перестанут работать до 13 декабря.
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