Финляндия передала МИД России ноту с датой закрытия последнего КПП на границе
Захарова: Финляндия уведомила РФ о закрытии пункта пропуска Райа-Йоосеппи
Москва 29 ноября была уведомлена финским посольством в РФ о решении правительства Финляндии закрыть самый северный пункт пропуска в страну. Ограничения вводятся до 14 декабря, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"29 ноября наша сторона официально получила ноту Посольства Финляндии в Москве, они уведомляют российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска Райа-Йоосеппи, таким образом будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе", — сообщила дипломат.
Напомним, 18 ноября Финляндия уже закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с РФ. Власти республики объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". 22 ноября правительство сопредельного государства решило оставить открытым только самый северный КПП. Спустя время власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Сообщалось, что они перестанут работать до 13 декабря.
ТАСС / AP / Emmi Korhonen