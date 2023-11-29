Финляндия передала МИД России ноту с датой закрытия последнего КПП на границе

Москва 29 ноября была уведомлена финским посольством в РФ о решении правительства Финляндии закрыть самый северный пункт пропуска в страну. Ограничения вводятся до 14 декабря, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"29 ноября наша сторона официально получила ноту Посольства Финляндии в Москве, они уведомляют российскую сторону о решении финских властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска Райа-Йоосеппи, таким образом будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе", — сообщила дипломат.