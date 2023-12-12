Финляндия начала распахивать закрытую "навсегда" границу с Россией

Власти Финляндии с 14 декабря откроют два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. Они будут открыты до 14 января. Об этом объявило МВД Финляндии.

"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря. Правительство снова закроет всю восточную границу, если <…> миграция <…> [там] продолжится", — сообщили в ведомстве.