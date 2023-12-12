Финляндия начала распахивать закрытую "навсегда" границу с Россией
МВД Финляндии объявило об открытии двух КПП на границе с Россией до 14 января
Власти Финляндии с 14 декабря откроют два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. Они будут открыты до 14 января. Об этом объявило МВД Финляндии.
"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пересечения границы Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря. Правительство снова закроет всю восточную границу, если <…> миграция <…> [там] продолжится", — сообщили в ведомстве.
Как уже рассказывал Лайф, 18 ноября Финляндия закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией, ссылаясь на некие соображения "обеспечения нацбезопасности". Спустя несколько дней власти страны решили оставить открытым только самый северный пункт пропуска. А позже Хельсинки решил "навсегда" закрыть все КПП, пропуская только грузовой транспорт. 30 ноября Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией и установила на рубежах двойные заграждения. Решение о расторжении вступит в силу 24 января 2024 года. Однако сегодня в финских СМИ появилась информация, что правительство Финляндии планирует открыть три КПП на границе с Россией в декабре.
ТАСС / ЕРА / TOMI HANNINEN