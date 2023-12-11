В Финляндии отказались рассматривать инициативу о ликвидации российского консульства

Парламент Финляндии отказался рассматривать гражданскую инициативу о закрытии российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщает финское телевидение Yle.

"Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах", — говорится в сообщении.

Представители финского парламента отметили, что российское консульство действует благодаря государственным соглашениям между странами. Это означает, что орган не подпадает под инициативы граждан.

О поступлении гражданской инициативы в парламент стало известно в конце сентября этого года. Тогда Лайф писал, что она набрала более 50 тысяч голосов. В инициативе отмечалось, что "российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах, поскольку Финляндия теперь является членом НАТО".