В Финляндии отказались рассматривать инициативу о ликвидации российского консульства
Парламент Финляндии не будет рассматривать инициативу о закрытии Консульства РФ
Парламент Финляндии отказался рассматривать гражданскую инициативу о закрытии российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщает финское телевидение Yle.
"Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах", — говорится в сообщении.
Представители финского парламента отметили, что российское консульство действует благодаря государственным соглашениям между странами. Это означает, что орган не подпадает под инициативы граждан.
О поступлении гражданской инициативы в парламент стало известно в конце сентября этого года. Тогда Лайф писал, что она набрала более 50 тысяч голосов. В инициативе отмечалось, что "российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах, поскольку Финляндия теперь является членом НАТО".
Ранее также сообщалось, что Финляндия продаёт свой дом в центре Санкт-Петербурга. По данным газеты, Финляндия рассматривает продажу или обмен объекта, поскольку не рассчитывает найти покупателя, готового заплатить за здание больше половины первоначальной стоимости. Кроме того, на днях на резиденции генконсула Финляндии в Петербурге спустили флаг.
Shutterstock