Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о закрытии консульства России

Гражданская инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах набрала более 50 тысяч голосов. В дальнейшем она поступит в парламент Финляндии для рассмотрения. Об этом говорится на сайте инициатив страны.

"Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", — указывается в описании инициативы.

По состоянию на 08:18 данная инициатива набрала 50 156 подписей граждан.