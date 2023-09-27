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27 сентября, 05:28

Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о закрытии консульства России

Инициатива граждан Финляндии о закрытии консульства РФ поступит в парламент

Гражданская инициатива о закрытии российского консульства на Аландских островах набрала более 50 тысяч голосов. В дальнейшем она поступит в парламент Финляндии для рассмотрения. Об этом говорится на сайте инициатив страны.

"Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", — указывается в описании инициативы.

По состоянию на 08:18 данная инициатива набрала 50 156 подписей граждан.

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Ранее сообщалось, что Финляндия продаёт свой дом в центре Санкт-Петербурга. По данным газеты, Финляндия рассматривает продажу или обмен объекта, поскольку не рассчитывает найти покупателя, готового заплатить за здание больше половины первоначальной стоимости. Кроме того, на днях на резиденции генконсула Финляндии в Петербурге спустили флаг.

Обложка ©

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Светлана Оперук
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