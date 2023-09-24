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24 сентября, 15:10

Флаг Финляндии исчез с резиденции генконсула в Петербурге

На резиденции генконсула Финляндии в Петербурге спустили флаг, сообщает "Мойка78".

О решении отозвать согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Петербурге и выслать девять финских дипломатов объявил в начале июля российский МИД. В ведомстве заявили, что эта мера является ответом на действия Хельсинки. Финское внешнеполитическое ведомство должно закрыться 1 октября.

После отзыва согласия президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что финская сторона не ожидала такого от России. Он отметил, что у других стран уже есть такой опыт, поэтому подобные методы неуникальны. Но тот факт, по его словам, что генконсульство в Петербурге закрыли в нынешних обстоятельствах, неожиданность.

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Ранее Лайф писал, что Финляндия продаёт свой дом в центре Петербурга. По данным газеты, Финляндия рассматривает продажу или обмен объекта, поскольку не рассчитывает найти покупателя, готового заплатить за здание больше половины первоначальной стоимости.

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Wikipedia / Ninara

Александра Мышляева
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