Финляндия продаёт свой дом в центре Петербурга

Финская сторона ищет покупателя на приобретённый в 2016 году Дом Финляндии (Suomi-talo), расположенный в Петербурге на Большой Конюшенной улице, 8. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным газеты, Финляндия рассматривает продажу или обмен объекта, поскольку не рассчитывает найти покупателя, готового заплатить за здание больше половины первоначальной стоимости. Как отмечает издание, решение избавиться от объекта было вызвано "политическими и финансовыми причинами".

Дом Финляндии построен в 1844 году и является объектом культурного наследия. В 2016 году правительства РФ и Финляндии договорились о его продаже. Здание является исторической частью церковного прихода церкви святой Марии.