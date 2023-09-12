Экс-премьер Финляндии Санна Марин ушла из парламента ради работы у Тони Блэра

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин сложила с себя полномочия депутата парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте законодательного органа.

Она подала ходатайство об освобождении от депутатских обязанностей 7 сентября, которое было одобрено на пленарном заседании 12 сентября. Экс-премьер приняла решение покинуть парламент в связи с переходом на должность стратегического советника в Институте глобальных изменений (ИГИ) под руководством бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.