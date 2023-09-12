Экс-премьер Финляндии Санна Марин ушла из парламента ради работы у Тони Блэра
Парламент Финляндии лишил экс-премьера страны Санну Марин полномочий депутата
Санна Марин, Тони Блэр. Фото © Getty Images / Christian Charisius / Max Mumby
Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин сложила с себя полномочия депутата парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте законодательного органа.
Она подала ходатайство об освобождении от депутатских обязанностей 7 сентября, которое было одобрено на пленарном заседании 12 сентября. Экс-премьер приняла решение покинуть парламент в связи с переходом на должность стратегического советника в Институте глобальных изменений (ИГИ) под руководством бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.
Напомним, Социал-демократическая партия Финляндии проиграла на парламентских выборах. После этого стало известно, что правительство страны во главе с Марин уйдёт в отставку. Соответствующее заявление Санна Марин подала 6 апреля. А в мае она объявила о разводе с супругом, после чего начала выходить в свет в прозрачных коротких платьях и мини-юбках.