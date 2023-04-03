Премьер Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на выборах
Социал-демократическая партия Финляндии проиграла на парламентских выборах. Об этом заявила премьер-министр Финляндии и член этой партии Санна Марин, выступая перед сторонниками.
"Демократия сказала своё слово. Это великий день, потому что мы показали хороший результат на выборах", — подчеркнула Марин.
Победу одержала оппозиционная Национальная коалиционная партия, которую возглавляет Петтери Орпо. Эта организация набрала 20,8% голосов по итогам подсчёта 99,5% бюллетеней. В результате партия получила 48 мест из 200 в новом парламенте Финляндии.
Напомним, недавно Санна Марин оказалась в центре скандала. В 2022 году в соцсетях появилось видео с её дикими танцами на одной из вечеринок. В ролике премьер Финляндии поёт, обнимается и танцует с другими людьми. По данным местных СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако федеральный политик всё отрицала. Позже в ходе очередного брифинга Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики.
ТАСС / IMAGO / Kalle Parkkinen