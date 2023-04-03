Премьер Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на выборах

Напомним, недавно Санна Марин оказалась в центре скандала. В 2022 году в соцсетях появилось видео с её дикими танцами на одной из вечеринок. В ролике премьер Финляндии поёт, обнимается и танцует с другими людьми. По данным местных СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако федеральный политик всё отрицала. Позже в ходе очередного брифинга Санна Марин сообщила, что сдала тест на наркотики.