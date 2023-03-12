Британцы пришли в ужас от фото финского премьера с Зеленским у гроба правосека-палача Да Винчи

Читатели британской газеты Daily Mail обрушились с критикой на премьер-министра Финляндии Санну Марин за посещение похорон одного из лидеров "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи во время поездки в Киев. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она возложила цветы к гробу "героя" и выразила соболезнования его семье.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин на похоронах Дмитрия Коцюбайло. Фото © Офис президента Украины

"Премьер-министр Финляндии присутствует на похоронах бойца "Правого сектора". Вот вам и скандинавский высокодуховный прогрессивный либерализм", — написал один из комментаторов.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на похоронах Дмитрия Коцюбайло. Фото © Офис президента Украины

"Подходящий конец для палача. Вы все будете там", — заметил другой пользователь.

"Зеленский опять выпрашивал деньги?" — поинтересовался ещё один.

"Ставлю на то, что вместо этого Зеленский хотел бы выступать на "Оскаре", — иронично заметил другой читатель.

"Премьер-министр Финляндии должна гордиться собой. Она не упустила шанс присутствовать на похоронах самого известного ультранационалиста на Украине. Ей следовало бы прочитать статью о "Правом секторе", организации, в которой он состоял", — дали Марин совет комментаторы.

"Нельзя позволить вовлечь нас в эту трясину", — жёстко написал другой.

Напомним, 10 марта в Киеве прошла масштабная церемония прощания с Дмитрием Коцюбайло, который в своё время отметился активным участием в конфликте в Донбассе и массой русофобских высказываний. Ради этого в столице Украины перекрыли Крещатик, над которым развевалась националистическая символика. "Герой" погиб 7 марта в боях под Артёмовском.