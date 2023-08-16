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16 августа, 12:55

Мини-юбка и прозрачное платье: Экс-премьер Финляндии очень раскрепостилась после отставки и развода

Экс-премьер Финляндии Марин пришла в мини-юбке на фестиваль в Хельсинки

<p>Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin</p>

Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала в соцсети фото, как отдыхает летом после отставки. С подписчиками она поделилась, что это первый за долгое время полноценный отпуск.

  • Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin
    Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin
  • Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin
    Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin

Санна Марин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sannamarin

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На опубликованных фото показано, как Марин гуляла на музыкальном фестивале Flow 2023 в Хельсинки, который проходил с 11 по 13 августа. 37-летняя экс-глава финского кабмина показалась в прозрачном чёрном и розовом коротких платьях, а также в кожаной мини-юбке.

"Этим летом впервые за долгое время у меня был нормальный летний отпуск", — написала она в предыдущем посте.

Также Санна Марин, по её словам, уделяет время спорту, друзьям, вкусной еде и незабываемым поездкам.

Напомним, социал-демократическая партия Финляндии проиграла на парламентских выборах. После этого стало известно, что правительство страны во главе с Марин уйдёт в отставку. Соответствующее заявление Санна Марин подала 6 апреля. А в мае она объявила о разводе с супругом.

Премьер-министр Финляндии засветилась на публике в коротких шортиках и косухе

Премьер-министр Финляндии засветилась на публике в коротких шортиках и косухе

Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в 2019-м, став третьей женщиной на данной должности. В прошлом году чиновница попала в громкий скандал, после которого ей даже пришлось делать тест на наркотики. Всё из-за серии видео, которые слили в соцсети: на кадрах оказались дикие танцы Санны Марин на вечеринках.

Светлана Оперук
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