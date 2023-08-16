Мини-юбка и прозрачное платье: Экс-премьер Финляндии очень раскрепостилась после отставки и развода

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин опубликовала в соцсети фото, как отдыхает летом после отставки. С подписчиками она поделилась, что это первый за долгое время полноценный отпуск.





На опубликованных фото показано, как Марин гуляла на музыкальном фестивале Flow 2023 в Хельсинки, который проходил с 11 по 13 августа. 37-летняя экс-глава финского кабмина показалась в прозрачном чёрном и розовом коротких платьях, а также в кожаной мини-юбке.

"Этим летом впервые за долгое время у меня был нормальный летний отпуск", — написала она в предыдущем посте.

Также Санна Марин, по её словам, уделяет время спорту, друзьям, вкусной еде и незабываемым поездкам.