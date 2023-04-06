Премьер Финляндии Марин подала заявление об отставке правительства

Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в 2019-м, став третьей женщиной на данной должности. В прошлом году чиновница попала в громкий скандал, после которого ей даже пришлось делать тест на наркотики. Всё из-за серии видео, которые слили в соцсети: на кадрах оказались дикие танцы Санны Марин на вечеринках.