Премьер Финляндии Марин подала заявление об отставке правительства
Возглавляемое премьер-министром Санной Марин правительство Финляндии подало заявление об отставке. Глава кабмина передала его президенту республики Саули Ниинистё, сообщает телерадиокомпания Yle.
На следующей неделе начнётся формирование нового правительства. До его назначения нынешний состав будет выполнять технические обязанности временного кабмина.
Напомним, Социал-демократическая партия Финляндии проиграла на парламентских выборах. После этого стало известно, что правительство страны во главе с Марин уйдёт в отставку. Новый кабмин возглавит оппозиционная консервативная Национальная коалиционная партия.
Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в 2019-м, став третьей женщиной на данной должности. В прошлом году чиновница попала в громкий скандал, после которого ей даже пришлось делать тест на наркотики. Всё из-за серии видео, которые слили в соцсети: на кадрах оказались дикие танцы Санны Марин на вечеринках.
ТАСС / EPA / RONI REKOMAA