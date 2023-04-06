Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдёт в отставку 6 апреля
Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента страны Саули Ниинистё об отставке. Об этом сообщает канцелярия финского лидера.
"Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы. — Прим. Лайфа) в четверг, 6 апреля", — отмечается в сообщении.
Её кабинет будет выполнять технические функции до момента организации новой партийной коалиции и состава правительства, которое должно появиться до середины лета.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО. Церемония прошла в кабинете представительства в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе. Хельсинки стали 31-м участником блока.