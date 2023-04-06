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5 апреля, 23:13

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин уйдёт в отставку 6 апреля

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин попросит президента страны Саули Ниинистё об отставке. Об этом сообщает канцелярия финского лидера.

"Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы. — Прим. Лайфа) в четверг, 6 апреля", — отмечается в сообщении.

Премьер Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на выборах

Премьер Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на выборах

Её кабинет будет выполнять технические функции до момента организации новой партийной коалиции и состава правительства, которое должно появиться до середины лета.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении страны в НАТО. Церемония прошла в кабинете представительства в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе. Хельсинки стали 31-м участником блока.

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Юлия Коновалова
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