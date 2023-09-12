Первая европейская страна отказалась конфисковывать авто россиян вопреки решению ЕС

Финляндия не последовала рекомендации ЕС запретить россиянам въезд в страну на зарегистрированных в России авто. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на финский МИД.

Глава санкционного отдела министерства Пиа Сариваара сообщила журналистам, что информация о том, что машины с российскими номерами не будут пропускать через финскую границу или даже станут конфисковывать при въезде, недостоверна. По её словам, если бы такое решение было принято, то МИД уведомил бы о нём заранее.