Первая европейская страна отказалась конфисковывать авто россиян вопреки решению ЕС
Yle: В МИД Финляндии опровергли запрет въезда для зарегистрированных в РФ машин
Финляндия не последовала рекомендации ЕС запретить россиянам въезд в страну на зарегистрированных в России авто. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на финский МИД.
Глава санкционного отдела министерства Пиа Сариваара сообщила журналистам, что информация о том, что машины с российскими номерами не будут пропускать через финскую границу или даже станут конфисковывать при въезде, недостоверна. По её словам, если бы такое решение было принято, то МИД уведомил бы о нём заранее.
"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нём заблаговременно", — заверила Сариваара.
Ранее Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал, что россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.
ТАСС / AP / Sergei Grits