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12 сентября, 11:11
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Первая европейская страна отказалась конфисковывать авто россиян вопреки решению ЕС

Yle: В МИД Финляндии опровергли запрет въезда для зарегистрированных в РФ машин

Финляндия не последовала рекомендации ЕС запретить россиянам въезд в страну на зарегистрированных в России авто. Об этом пишет портал Yle со ссылкой на финский МИД.

Глава санкционного отдела министерства Пиа Сариваара сообщила журналистам, что информация о том, что машины с российскими номерами не будут пропускать через финскую границу или даже станут конфисковывать при въезде, недостоверна. По её словам, если бы такое решение было принято, то МИД уведомил бы о нём заранее.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нём заблаговременно", заверила Сариваара.

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Ранее Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал, что россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.

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ТАСС / AP / Sergei Grits

Юрий Лысенко
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