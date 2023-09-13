Финляндия не будет выступать на ЧМ по командной гимнастике из-за допуска россиян
Сборная Финляндии снялась с чемпионата мира по командной гимнастике, который пройдёт с 24 по 26 ноября в Казахстане, из-за допуска россиян и белорусов. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации гимнастики европейского государства.
"Финляндия не будет принимать участие в чемпионате мира по командной гимнастике, который пройдёт в конце ноября в Казахстане, поскольку в соревнованиях примут участие команды России и Белоруссии", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что, помимо Финляндии, в соревнованиях не примут участие "и другие европейские страны, в том числе Эстония".
Напомним, правление Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) не стало исключать российских и белорусских спортсменов из числа участников соревнований. Там оставили соответствующие решения на усмотрение стран-организаторов первенства.
А эстонского кёрлингиста, члена национальной сборной Михаила Власова дисквалифицировали из-за выступления на турнире в России. Там он играл со спортсменами из Белоруссии.
Getty Images / Andreas Rentz