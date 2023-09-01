Эстонского кёрлингиста дисквалифицировали за игру в России

Эстонский союз кёрлинга (ECL) на внеочередном заседании правления принял решение дисквалифицировать до конца сезона члена национальной сборной Михаила Власова, пишет ERR. Причина — его выступление на проходившем 24–27 августа турнире в Светлогорске Калининградской области. Там он играл в одной команде с белорусскими спортсменами.

"Было решено приостановить право члена сборной страны Михаила Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не может участвовать в местных соревнованиях и тренировочных программах, финансируемых Союзом кёрлинга Эстонии до конца сезона 2023/2024", — говорится в опубликованном сообщении.

Там отметили, что до конца спецоперации эстонским кёрлингистам запрещено участвовать в соревнованиях в России или Белоруссии.