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1 сентября, 18:05

Эстонского кёрлингиста дисквалифицировали за игру в России

Член сборной Эстонии по кёрлингу Власов дисквалифицирован за игру в России

<p>Второй слева — Михаил Власов. Обложка © kurling.ee</p>

Второй слева — Михаил Власов. Обложка © kurling.ee

Эстонский союз кёрлинга (ECL) на внеочередном заседании правления принял решение дисквалифицировать до конца сезона члена национальной сборной Михаила Власова, пишет ERR. Причина — его выступление на проходившем 24–27 августа турнире в Светлогорске Калининградской области. Там он играл в одной команде с белорусскими спортсменами.

"Было решено приостановить право члена сборной страны Михаила Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не может участвовать в местных соревнованиях и тренировочных программах, финансируемых Союзом кёрлинга Эстонии до конца сезона 2023/2024", говорится в опубликованном сообщении.

Там отметили, что до конца спецоперации эстонским кёрлингистам запрещено участвовать в соревнованиях в России или Белоруссии.

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Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства о снятии обвинений с пятикратной чемпионки мира по тяжёлой атлетике Татьяны Кашириной. Она дисквалифицирована до 9 января 2030 года.

Матвей Константинов
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