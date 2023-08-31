Регион

Уведомления отключены

31 августа, 13:42

CAS дисквалифицировал лучшую российскую тяжелоатлетку до 2030 года

CAS дисквалифицировал российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину на восемь лет

<p>Татьяна Каширина. Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Татьяна Каширина. Фото © ТАСС / Елена Афонина

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) о снятии обвинений с пятикратной чемпионки мира по тяжёлой атлетике Татьяны Кашириной. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА.

"28 августа 2023 года апелляции Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства были удовлетворены, решение ДАК РУСАДА было отменено Спортивным арбитражным судом", — говорится в заявлении.

Тяжелоатлетка была признана нарушившей антидопинговые правила и была дисквалифицирована до 9 января 2030 года со дня вынесения решения с зачётом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года.

Напомним, 10 сентября 2022 года РУСАДА сняло с Кашириной все обвинения в том, что она нарушила антидопинговые правила. Из-за отстранения в апреле 2021 она пропустила московский чемпионат Европы и Олимпиаду в Токио.

Врач Шветский объяснил версию со "стаканом дедушки" в деле фигуристки Валиевой

Врач Шветский объяснил версию со "стаканом дедушки" в деле фигуристки Валиевой

А ранее Лайф рассказывал, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух российских спортсменов. CAS признал бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова виновными в нарушении антидопинговых правил.

Николь Вербер
  • Новости
  • тяжёлая атлетика
  • cas
  • русада
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров