CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух спортсменов из РФ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал российских бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова виновными в нарушении антидопинговых правил. Таким образом было отменено решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Агентство настаивало на дисквалификации спортсменов на основании информации о наличии метаболитов стероидов в пробах, которые они сдали в период с 2013 по 2015 год. Тем не менее в мае 2021 года ДАК оправдал спортсменов, считая, что они не могли нести ответственность за попадание допинга в их организмы.

РУСАДА подало апелляции, и Спортивный арбитражный суд отменил вердикт ДАК, признав Селихова и Огаркова виновными. Боблеист дисквалифицирован на три года, а легкоатлет — на четыре. Селихов сможет вернуться в спорт 30 июня 2025 года, дисквалификация Огаркова истечёт 5 июля 2026 года.