CAS отменил оправдательные приговоры и дисквалифицировал двух спортсменов из РФ
(Слева направо) Бобслеист Юрий Селихов и легкоатлет Денис Огарков. Обложка © rus.team, © ТАСС / Александр Щербак
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал российских бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова виновными в нарушении антидопинговых правил. Таким образом было отменено решение Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Агентство настаивало на дисквалификации спортсменов на основании информации о наличии метаболитов стероидов в пробах, которые они сдали в период с 2013 по 2015 год. Тем не менее в мае 2021 года ДАК оправдал спортсменов, считая, что они не могли нести ответственность за попадание допинга в их организмы.
РУСАДА подало апелляции, и Спортивный арбитражный суд отменил вердикт ДАК, признав Селихова и Огаркова виновными. Боблеист дисквалифицирован на три года, а легкоатлет — на четыре. Селихов сможет вернуться в спорт 30 июня 2025 года, дисквалификация Огаркова истечёт 5 июля 2026 года.
Ранее Лайф писал, что шестеро тяжелоатлетов из России были дисквалифицированы за допинговые нарушения 10-летней давности. В частности, наказанию подверглись чемпион мира, Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Дмитрий Клоков и серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка Европы Наталья Заболотная.