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15 мая, 11:35

Российских чемпионов-тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг в пробах 10-летней давности

Шестеро тяжелоатлетов из России дисквалифицированы за допинговые нарушения

<p>Дмитрий Клоков на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев</p>

Дмитрий Клоков на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Обложка © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало шестерых российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Санкциям подверглись чемпион мира, Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Дмитрий Клоков (срок дисквалификации 4 года — до 11 мая 2027-го), серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка Европы Наталья Заболотная (2 года — до 6 февраля 2024 года), чемпион мира и Европы Апти Аухадов (1,5 года — до 6 августа 2023-го), чемпионка мира Светлана Царукаева (2 года — до 6 февраля 2024-го), чемпионка Европы Ольга Зубова (2 года — до 26 ноября 2025-го) и призёр юношеской Олимпиады Алексей Косов (дисквалификация до 7 марта 2022 года вошла в период отстранения спортсмена).

Уточняется, что решение принято на основе результатов исследования базы LIMS и антидопинговых нарушений в период 2012–2013 годов.

Девять российских борцов дисквалифицированы из-за допинга в пробах 2012 года

Девять российских борцов дисквалифицированы из-за допинга в пробах 2012 года

Ранее Лайф писал, что ITF дисквалифицировала за допинг российских теннисистов Ивана Михайлюка и Дарью Мишину. Спортсмен сможет вернуться на корт после 13 января 2026 года, а срок отстранения спортсменки завершится 16 октября 2024 года.

Никита Никонов
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