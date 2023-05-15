Российских чемпионов-тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг в пробах 10-летней давности

Санкциям подверглись чемпион мира, Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Дмитрий Клоков (срок дисквалификации 4 года — до 11 мая 2027-го), серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка Европы Наталья Заболотная (2 года — до 6 февраля 2024 года), чемпион мира и Европы Апти Аухадов (1,5 года — до 6 августа 2023-го), чемпионка мира Светлана Царукаева (2 года — до 6 февраля 2024-го), чемпионка Европы Ольга Зубова (2 года — до 26 ноября 2025-го) и призёр юношеской Олимпиады Алексей Косов (дисквалификация до 7 марта 2022 года вошла в период отстранения спортсмена).