ITF дисквалифицировала российских теннисистов Михайлюка и Мишину за допинг
Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала россиян Ивана Михайлюка и Дарью Мишину за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Михайлюк был отстранён на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы и сможет вернуться на корт после 13 января 2026 года. Мишина же дисквалифицирована на три года из-за того, что у неё в крови обнаружили запрещённый препарат тестостерон. Срок её отстранения завершится 16 октября 2024 года.
Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что организация хочет получить доступ к личным телефонам и компьютерам спортсменов для проведения расследований.
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