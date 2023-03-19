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19 марта, 09:01

ITF дисквалифицировала российских теннисистов Михайлюка и Мишину за допинг

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала россиян Ивана Михайлюка и Дарью Мишину за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Михайлюк был отстранён на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы и сможет вернуться на корт после 13 января 2026 года. Мишина же дисквалифицирована на три года из-за того, что у неё в крови обнаружили запрещённый препарат тестостерон. Срок её отстранения завершится 16 октября 2024 года.

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Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что организация хочет получить доступ к личным телефонам и компьютерам спортсменов для проведения расследований.

Обложка ©

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Артур Белкин
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