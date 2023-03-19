ITF дисквалифицировала российских теннисистов Михайлюка и Мишину за допинг

Михайлюк был отстранён на четыре года за отказ от сдачи допинг-пробы и сможет вернуться на корт после 13 января 2026 года. Мишина же дисквалифицирована на три года из-за того, что у неё в крови обнаружили запрещённый препарат тестостерон. Срок её отстранения завершится 16 октября 2024 года.