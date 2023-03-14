WADA захотело получить доступ к гаджетам спортсменов

Получить доступ к личным телефонам и компьютерам спортсменов для проведения расследований хотело бы Всемирное антидопинговое агентство. Об этом заявил президент WADA Витольд Банька. Он уточнил, что к таким мерам организацию подстёгивают и часто задаваемые вопросы, почему тестирование выявляет мало нарушителей допинговых правил.

"Но, думаю, вы согласитесь со мной, что мы никогда не сможем победить допинг в спорте, как и не искореним криминал из повседневной жизни, — всегда найдётся тот, кто захочет обмануть систему. Сколько нарушений или преступлений происходит в мире? Тысячи или даже миллионы, но далеко не все из них раскрываются полицией или другими органами", — заявил Банька, выступая на ежегодном симпозиуме WADA в Лозанне.

Он отметил, что если бы агентство получило право на доступ к электронным носителям — к мобильным телефонам и ноутбукам спортсменов, то антидопинговые расследования выполнялись бы более эффективно. При этом признал, что такие меры могут быть сопряжены с рядом юридических проблем.

"Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы предоставить нам такие права, потому что это провоцирует определённые юридические проблемы. Но, с нашей точки зрения, было бы очень полезно и ценно иметь доступ к тем же компьютерам", — отметил Банька.

При этом глава WADA заверил, что департамент агентства по разведке работает эффективно и успешно сотрудничает, по его словам, с Европолом и Интерполом. Банька высказал мнение, что организация "в состоянии хорошо расследовать дела ради чистоты спорта".