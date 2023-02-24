В РУСАДА объяснили решение обжаловать невиновность Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила решение дисциплинарного комитета обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вынести предупреждение фигуристке Камиле Валиевой по делу о применении допинга, несмотря на ранее оправдательный вердикт.

"Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения", — приводит ТАСС слова Логиновой.