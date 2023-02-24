В РУСАДА объяснили решение обжаловать невиновность Валиевой
Глава РУСАДА Логинова: Вина Валиевой в нарушении правил есть, но она минимальна
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила решение дисциплинарного комитета обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вынести предупреждение фигуристке Камиле Валиевой по делу о применении допинга, несмотря на ранее оправдательный вердикт.
"Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения", — приводит ТАСС слова Логиновой.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд принял апелляции WADA, ISU по делу Валиевой. Также CAS принял апелляцию РУСАДА, требующего признать Валиеву виновной в соответствии с антидопинговыми правилами, после чего на спортсменку могут быть наложены санкции, в том числе выговор.
ТАСС / Валерий Шарифулин