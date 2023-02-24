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24 февраля, 14:18

В РУСАДА объяснили решение обжаловать невиновность Валиевой

Глава РУСАДА Логинова: Вина Валиевой в нарушении правил есть, но она минимальна

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила решение дисциплинарного комитета обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вынести предупреждение фигуристке Камиле Валиевой по делу о применении допинга, несмотря на ранее оправдательный вердикт.

"Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения", — приводит ТАСС слова Логиновой.

Камилу Валиеву требуют дисквалифицировать и лишить всех медалей с 2021 года

Камилу Валиеву требуют дисквалифицировать и лишить всех медалей с 2021 года

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд принял апелляции WADA, ISU по делу Валиевой. Также CAS принял апелляцию РУСАДА, требующего признать Валиеву виновной в соответствии с антидопинговыми правилами, после чего на спортсменку могут быть наложены санкции, в том числе выговор.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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