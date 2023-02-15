Во Франции обозначили требования для допуска россиян на Игры-2024

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала о правилах допуска спортсменов из России на предстоящую Олимпиаду в 2024 году. Её слова приводит L'Equipe.

"Нейтралитет предполагает множество ограничительных условий: это полное соблюдение Олимпийской хартии, отсутствие допинга и, соответственно, регулярный и эффективный антидопинговый контроль, а также отсутствие поддержки боевых действий", — заметила Удеа-Кастера.

Соблюдение этих требований будет фактом, удостоверяющим, что за спортсменами не стоит российское финансирование и что у них нет принадлежности к Российской армии, добавила она. При этом Удеа-Кастера отметила преждевременность разговоров о возвращении российских атлетов.