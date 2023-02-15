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15 февраля, 02:26

Во Франции обозначили требования для допуска россиян на Игры-2024

Министр спорта Франции назвала три требования для допуска россиян на Олимпиаду в Париже

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала о правилах допуска спортсменов из России на предстоящую Олимпиаду в 2024 году. Её слова приводит L'Equipe.

"Нейтралитет предполагает множество ограничительных условий: это полное соблюдение Олимпийской хартии, отсутствие допинга и, соответственно, регулярный и эффективный антидопинговый контроль, а также отсутствие поддержки боевых действий", заметила Удеа-Кастера.

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Соблюдение этих требований будет фактом, удостоверяющим, что за спортсменами не стоит российское финансирование и что у них нет принадлежности к Российской армии, добавила она. При этом Удеа-Кастера отметила преждевременность разговоров о возвращении российских атлетов.

Как уже писал Лайф, российских спортсменов, выступающих против СВО, могут допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. С таким предложением выступили в Китае. Однако в России раскритиковали эту идею. А президент Украины Владимир Зеленский оказался "разочарован". В Киеве начали угрожать бойкотом ОИ-2024, однако глава МОК выступил за допуск россиян.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова
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