Во Франции обозначили требования для допуска россиян на Игры-2024
Министр спорта Франции назвала три требования для допуска россиян на Олимпиаду в Париже
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала о правилах допуска спортсменов из России на предстоящую Олимпиаду в 2024 году. Её слова приводит L'Equipe.
"Нейтралитет предполагает множество ограничительных условий: это полное соблюдение Олимпийской хартии, отсутствие допинга и, соответственно, регулярный и эффективный антидопинговый контроль, а также отсутствие поддержки боевых действий", — заметила Удеа-Кастера.
Соблюдение этих требований будет фактом, удостоверяющим, что за спортсменами не стоит российское финансирование и что у них нет принадлежности к Российской армии, добавила она. При этом Удеа-Кастера отметила преждевременность разговоров о возвращении российских атлетов.
Как уже писал Лайф, российских спортсменов, выступающих против СВО, могут допустить до международных соревнований в нейтральном статусе. С таким предложением выступили в Китае. Однако в России раскритиковали эту идею. А президент Украины Владимир Зеленский оказался "разочарован". В Киеве начали угрожать бойкотом ОИ-2024, однако глава МОК выступил за допуск россиян.
ТАСС / Валерий Шарифулин