Девять российских борцов дисквалифицированы из-за допинга в пробах 2012 года

Девять борцов из России дисквалифицированы по решению Международного агентства допинг-тестирования (ITA), сославшегося на сведения антидопинговой лаборатории в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Расследование проводили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и профессор Ричард Макларен. Авторы пришли к выводу о наличии запрещённых веществ в предоставленных спортсменами образцах в 2012 году. Дисквалификация коснулась Дарьи Лексиной, Елены Востриковой, Маргариты Фаткулиной, Елены Гетта, Анжелы Катаевой, Елены Куликовой, Алевтины Лисициной и Анастасии Щавлинской.

Они не стали оспаривать расследование, результаты их выступлений с ноября 2012 года по ноябрь 2014 года аннулированы. Им установили частичный срок дисквалификации задним числом. А Алексей Щеков, которого также коснулось решение агентства, не стал соглашаться с заключением ведомства. Итоги его выступлений аннулированы с 2012 года по март 2022 года. Дисквалификация спортсмена объявлена до 1 марта следующего года.