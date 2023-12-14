Финляндия полностью закрывает границу с Россией с 15 декабря по 14 января
Финские власти снова полностью закрывают границу с Россией. Как заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, все контрольно-пропускные пункты перестанут работать с завтрашнего дня. Напомним, два КПП — Ваалимаа и Ниирала — были открыты только сегодня, 14 декабря.
"Граница будет закрыта с завтрашнего дня, пятницы, 15 декабря, в 20:00 (21:00 мск. — Прим. Лайфа), а завершится [закрытие] 14 января. <…> Мы смогли констатировать, что нелегальная иммиграция на восточной границе Финляндии продолжилась", — сообщила Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов.
Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. При этом утром в четверг, 14 декабря, финны приняли решение возобновить работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Но, как выяснилось, всего на сутки.
ТАСС / Александр Демьянчук