Финляндия полностью закрывает границу с Россией с 15 декабря по 14 января

Финские власти снова полностью закрывают границу с Россией. Как заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен, все контрольно-пропускные пункты перестанут работать с завтрашнего дня. Напомним, два КПП — Ваалимаа и Ниирала — были открыты только сегодня, 14 декабря.