Финляндия на месяц открыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией
Сразу два погранперехода на границе России и Финляндии возобновили работу в 1:00 по московскому времени. Речь идёт о крупнейших КПП Ваалимаа и Ниирала, сказано в заявлении правительства скандинавского государства.
Пресс-служба кабмина уточнила, что пункты пропуска будут разблокированы на месяц. По истечении этого срока шлагбаумы поднимут и оставшиеся шесть погранпереходов.
"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", — указано в сообщении.
Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев незаконно прорваться в республику.
ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN