Финляндия на месяц открыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Сразу два погранперехода на границе России и Финляндии возобновили работу в 1:00 по московскому времени. Речь идёт о крупнейших КПП Ваалимаа и Ниирала, сказано в заявлении правительства скандинавского государства.

Пресс-служба кабмина уточнила, что пункты пропуска будут разблокированы на месяц. По истечении этого срока шлагбаумы поднимут и оставшиеся шесть погранпереходов.