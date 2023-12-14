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13 декабря, 23:28

Финляндия на месяц открыла крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией

Сразу два погранперехода на границе России и Финляндии возобновили работу в 1:00 по московскому времени. Речь идёт о крупнейших КПП Ваалимаа и Ниирала, сказано в заявлении правительства скандинавского государства.

Пресс-служба кабмина уточнила, что пункты пропуска будут разблокированы на месяц. По истечении этого срока шлагбаумы поднимут и оставшиеся шесть погранпереходов.

"Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска Ваалимаа и Ниирала, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря", — указано в сообщении.

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Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с РФ в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев незаконно прорваться в республику.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOMI HANNINEN

Илья Пушкарев
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