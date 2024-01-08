"Торговля деградировала": В Правительстве РФ оценили последствия закрытия границы с Финляндией
Абрамченко: Деградация торговли с ЕС не несёт ущерба для российской экономики
Закрытие границы между Россией и Финляндией является частью непродуманной политики Евросоюза, однако для экономики нашей страны это никакого ущерба не несёт. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несёт. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала", — приводит её слова РИА "Новости".
По словам Абрамченко, объём взаимной торговли между Москвой и Хельсинки на сегодняшний день составляет менее одного миллиона долларов, поэтому Россия уж точно не пострадает от закрытия границ, а какой ущерб это нанесёт экономике Финляндии — нужно спрашивать у самих финнов.
Напомним, в конце ноября Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. 14 декабря финны возобновили работу двух погранпереходов, однако, как потом выяснилось, всего на сутки — КПП закрыли до 14 января. В настоящее время единственным транспортным сообщением между странами по сухопутной границе являются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
ТАСС / AP / Heikki Saukkomaa