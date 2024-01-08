"Торговля деградировала": В Правительстве РФ оценили последствия закрытия границы с Финляндией

Закрытие границы между Россией и Финляндией является частью непродуманной политики Евросоюза, однако для экономики нашей страны это никакого ущерба не несёт. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несёт. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала", — приводит её слова РИА "Новости".