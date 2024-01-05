Финляндия остаётся транзитёром российского ядерного топлива

Финляндия продолжает осуществлять транспортировку ядерного топлива из России, оставаясь транзитёром. Последняя поставка была произведена в декабре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии.

"Транзитные перевозки начались осенью 2022 года. Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива. В прошлом году было несколько транзитов, последний из которых был в декабре 2023 года", — заявил ТАСС представитель пресс-службы Ристо Исакссон.

По его словам, перевозка в декабре была осуществлена во время закрытия всех автотранспортных КПП на финско-российской границе.