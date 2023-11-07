В США испугались зависимости от российского ядерного топлива

Помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф выразила серьёзную озабоченность по поводу зависимости Вашингтона от российского ядерного топлива. По её словам, это представляет критическую угрозу национальной безопасности Америки.

"Очень важно избавиться от этой зависимости. <...> Это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости", — приводит её слова газета Financial Times.

Как отметила Хафф, под контролем Москвы находится почти половина всех мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики. Она подчеркнула, что американская сторона закупает у российских поставщиков не менее 20% ядерного топлива, а также обратила внимание, что его активное использование наносит большой вред климатической обстановке в стране.