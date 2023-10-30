Украину уличили в планах выпросить членство в ЕС за транзит российского газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что сообщение Украины об отказе продлевать договор о транзите российского газа нацелено не на Москву, а на западных партнёров Киева.

"Тот факт, что они так часто об этом говорят, указывает на то, что они адресуют это послание скорее европейцам. Мол: "Приходите к нам и договаривайтесь с нами", — рассказал специалист "Звезде".

По его мнению, для Украины этот договор является инструментом давления на Евросоюз для получения новых пакетов помощи. Помимо этого, Киев пытается использовать вопрос транзита для ускорения приёма в ЕС. Юшков не исключает, что сделка может перестать работать раньше конца 2024-го из-за взаимных обвинений сторон, а также из-за давления США на Незалежную.

"Проблема для Украины и Европы заключается в присутствии США в этом уравнении, они будут пытаться остановить этот транзит и указывать Киеву, что его надо прекратить. Я думаю, что весной, после окончания отопительного сезона, США могут дать указания перекрыть этот транзит, — заключил Юшков.