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30 октября, 14:43

Украину уличили в планах выпросить членство в ЕС за транзит российского газа

Эксперт Юшков: Киев будет просить членство в ЕС за транзит российского газа

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что сообщение Украины об отказе продлевать договор о транзите российского газа нацелено не на Москву, а на западных партнёров Киева.

"Тот факт, что они так часто об этом говорят, указывает на то, что они адресуют это послание скорее европейцам. Мол: "Приходите к нам и договаривайтесь с нами", — рассказал специалист "Звезде".

По его мнению, для Украины этот договор является инструментом давления на Евросоюз для получения новых пакетов помощи. Помимо этого, Киев пытается использовать вопрос транзита для ускорения приёма в ЕС. Юшков не исключает, что сделка может перестать работать раньше конца 2024-го из-за взаимных обвинений сторон, а также из-за давления США на Незалежную.

"Проблема для Украины и Европы заключается в присутствии США в этом уравнении, они будут пытаться остановить этот транзит и указывать Киеву, что его надо прекратить. Я думаю, что весной, после окончания отопительного сезона, США могут дать указания перекрыть этот транзит, — заключил Юшков.
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Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не намерена продлевать договор о транзите российского газа. По его словам, сейчас Киев не будет отказываться от соглашения только из-за необходимости снабжать голубым топливом Европу в преддверии зимы.

Обложка ©

Getty Images / Scott Barbour

Александра Мышляева
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