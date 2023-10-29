Эксперт раскрыл последствия разрыва контракта России и Украины о транзите газа

Разрыв договора о транзите газа между РФ и Украиной, срок действия которого завершится в конце 2024 года, спровоцирует рост цен на мировом рынке. Такой прогноз сделал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом эксперт считает, что уже весной следующего года транзит российского голубого топлива в Европу через Незалежную будет остановлен.

"Формально договор действует до 31 декабря 2024 года, то есть весь 2024 год он работает. Но я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать США, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка", — сказал специалист в беседе с "Лентой.ру".

При этом в данной ситуации, по мнению Юшкова, основания для того, чтобы досрочно остановить действие соглашения, есть как у Москвы, так и у Киева, поскольку обе стороны упрекают друг друга в нарушении условий.