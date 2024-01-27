Соединённым Штатам и Украине следует заключить мирное соглашение с Российской Федерацией, написал в социальной сети Х сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

"Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир", — заявил республиканец.

Законотворец подчеркнул, что украинские власти уже отправляют на фронт "стариков", а реальный средний возраст солдат Вооружённых сил Украины ещё пару месяцев назад достиг отметки в 43 года. В то же время он напомнил, что массовый отток беженцев за рубеж сократил на четверть население Украины, а те, кто остался, живут за счёт поддержки так называемых западных партнёров киевского режима.

"Чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок", — заявил Вэнс.