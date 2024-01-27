В Сенате дали ценный совет Украине, как не превратиться в "государство-обрубок"
Сенатор Вэнс: Мир с Россией будет лучшим решением для Украины и США
Соединённым Штатам и Украине следует заключить мирное соглашение с Российской Федерацией, написал в социальной сети Х сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
"Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир", — заявил республиканец.
Законотворец подчеркнул, что украинские власти уже отправляют на фронт "стариков", а реальный средний возраст солдат Вооружённых сил Украины ещё пару месяцев назад достиг отметки в 43 года. В то же время он напомнил, что массовый отток беженцев за рубеж сократил на четверть население Украины, а те, кто остался, живут за счёт поддержки так называемых западных партнёров киевского режима.
"Чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок", — заявил Вэнс.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа Дональда Трампа на грядущих выборах президента США может быть тем, что нужно миру. Политик призвал своих "высокомерных друзей", выступающих против кандидатуры Трампа, успокоиться, так как если тот поддержит Украину, то его победа на выборах может стать "большой победой для всего мира".
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