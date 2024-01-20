"Это безумие": В Конгрессе упрекнули власти США в желании продолжить конфликт на Украине

В Вашингтоне отчаянно стремятся получить новое финансирование для продолжения конфликта на Украине, однако Владимир Зеленский на форуме в Давосе просил о проведении мирных переговоров. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия).

"Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются выделить $60 млрд для продолжения войны на Украине. Это безумие", — написала Тейлор-Грин в соцсети.

По её словам, сторонники, выступающие за продолжение финансирования Киева, лишь доказывают, что украинский конфликт является "войной Америки". Тейлор-Грин призвала перестать давать деньги Украине и дать властям страны заключить мир.