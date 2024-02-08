"Ощутили запах крови": Пушков объяснил новый провал Байдена, касающийся Украины

Члены Республиканской партии ощутили "запах крови" в преддверии выборов президента США, поэтому из принципа "топят" планы нынешнего американского лидера Джо Байдена по финансированию Киева. Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что "ключевой законопроект", который продавливала администрация Байдена, потерпел неудачу, так как за него не стали голосовать республиканцы.

"А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата", — написал Пушков в телеграм-канале.

По его словам, из-за этого наиболее радикальная часть республиканцев "топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа", чтобы показать свою силу и слабость нынешнего американской власти. Как утверждает сенатор, в этой ситуации и в нынешнем виде "затея" администрации Байдена с финансированием Украины "выглядит обречённой".