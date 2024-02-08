Проект о помощи Украине и Израилю прошёл процедурное голосование в Сенате США

Американский Сенат в результате процедурного голосования поддержал законопроект, предусматривающий оказание внешней помощи Израилю и Украине, при этом не выделяя денег на охрану границы. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

После подсчёта голосов законопроект, объём которого составляет 95 млрд долларов, набрал требуемые 60 голосов сенаторов. Благодаря этому он будет вынесен на общее голосование в Сенате. Если в итоге документ примут, затем его отправят на рассмотрение в Палату представителей.

Напомним, ранее в Сенате США заблокировали пакетный законопроект, который включает в себя одновременную помощь Израилю, Украине и в то же время предусматривает ужесточение мер контроля на американо-мексиканской границе. Документ не прошёл первое процедурное голосование в верхней палате американского парламента.