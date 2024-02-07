Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада

Совет Федерации принял заявление с призывом к странам Запада прекратить вооружать Украину. В нём сенаторы в частности указали на прямую ответственность иностранных государств за гибель мирных россиян. Адресатами значатся парламенты Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии, а также других стран НАТО и Евросоюза.

"Совет Федерации <...> призывает парламенты <...> осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооружённых формирований на объекты гражданской инфраструктуры РФ и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму", — говорится в документе.

Также члены верхней палаты парламента решительно протестуют против поставок Киеву оружия, с помощью которого ВСУ убивают мирных граждан и разрушают российскую гражданскую инфраструктуру. Они подчёркивают, что продолжение вооружения Украины превращает страны Запада в прямых соучастников этих преступлений, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей.

Особым цинизмом, указывают сенаторы, отличаются недавние украинские удары по Белгороду, Донецку и Лисичанску, унёсшие множество жизней, в том числе детей. В своих злодеяниях ВСУ используют западное оружие, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP и снаряды с обеднённым ураном.