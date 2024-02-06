Небензя указал на готовность России рассказать миру о расследовании по Ил-76

Россия готова информировать все заинтересованные международные организации о результатах расследования теракта с российским Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы готовы информировать о результатах проводимого нами национального расследования этого преступления ВСУ любые заинтересованные международные организации и уже распространили соответствующее письмо в Организации Объединённых Наций", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.