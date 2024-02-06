Небензя указал на готовность России рассказать миру о расследовании по Ил-76
Место крушения Ил-76. Обложка © Life.ru
Россия готова информировать все заинтересованные международные организации о результатах расследования теракта с российским Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы готовы информировать о результатах проводимого нами национального расследования этого преступления ВСУ любые заинтересованные международные организации и уже распространили соответствующее письмо в Организации Объединённых Наций", — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.
По словам Небензи, у Москвы есть неопровержимые доказательства, что для удара был использован американский ЗРК Patriot, что делает Вашингтон прямым соучастником этого преступления.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сделал удручающий вывод из атаки ВСУ на Ил-76 со своими же товарищами. Напомним, самолёт был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.