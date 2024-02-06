Секретарь СБ Патрушев: Атака на Ил-76 показала, что Украина не жалеет даже своих

Патрушев сделал удручающий вывод из атаки ВСУ на Ил-76 со своими же товарищами

Киев не жалеет даже собственных граждан, что доказывает удар ВСУ по российскому самолёту Ил-76, который перевозил украинских военнопленных к месту обмена. Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Кургане на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе.