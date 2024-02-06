Патрушев сделал удручающий вывод из атаки ВСУ на Ил-76 со своими же товарищами
Секретарь СБ Патрушев: Атака на Ил-76 показала, что Украина не жалеет даже своих
Место крушения Ил-76. Обложка © Life.ru
Киев не жалеет даже собственных граждан, что доказывает удар ВСУ по российскому самолёту Ил-76, который перевозил украинских военнопленных к месту обмена. Об этом сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Кургане на совещании по вопросам нацбезопасности в Уральском федеральном округе.
"Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолёт, на котором по договорённости с целью обмена перевозили украинских военнопленных", — отметил Патрушев.
Напомним, Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Удар был нанесён ракетой MIM104A из американского комплекса Patriot, находившегося в селе Липцы Харьковской области. При этом Москва заблаговременно уведомила Киев о перевозке её же граждан, находившихся в российском плену, к месту обмена. Украинская сторона сперва взяла ответственность за крушение Ил-76, но позже попыталась всё отыграть назад. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на международном расследовании трагедии, но Запад отреагировал молчанием.