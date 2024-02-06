Представитель Госдепа Патель в хамской манере ответил на вопрос о теракте с Ил-76
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель не стал отвечать на вопрос о возможном расследовании Вашингтоном теракта против российского Ил-76.
"Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнёры на Украине", — заявил чиновник в ходе брифинга в ответ на вопрос журналиста.
После этого Патель поинтересовался у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства о том, что самолёт был сбит ВСУ при помощи американского зенитного ракетного комплекса Patriot, тому уровню достоверности, "который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах".
Напомним, Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад, когда вскрылось, что ВСУ убили своих же солдат. Согласно экспертизе, удар был нанесён ракетой MIM104A комплекса Patriot, находившегося в селе Липцы Харьковской области.
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