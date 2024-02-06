Представитель Госдепа Патель в хамской манере ответил на вопрос о теракте с Ил-76

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель не стал отвечать на вопрос о возможном расследовании Вашингтоном теракта против российского Ил-76.

"Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнёры на Украине", — заявил чиновник в ходе брифинга в ответ на вопрос журналиста.