Следственный комитет РФ отчитался об установлении типа вооружения, которым ВСУ сбили военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Как накануне и заявил президент РФ Владимир Путин , ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Всего на месте происшествия было обнаружено 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. По результатам экспертиз на этих объектах обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.