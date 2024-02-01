СК официально сообщил, что Ил-76 был сбит ракетой MIM-104A комплекса Patriot
Место крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Фото © LIFE
Следственный комитет РФ отчитался об установлении типа вооружения, которым ВСУ сбили военно-транспортный самолёт Ил-76 в Белгородской области. Как накануне и заявил президент РФ Владимир Путин, ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Место крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Видео © СК РФ
Всего на месте происшествия было обнаружено 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. По результатам экспертиз на этих объектах обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
"Изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведённой в Raytheon", — сообщили в СК РФ.
Напомним, российский военно-транспортный Ил-76 был сбит ВСУ и потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад, когда стало понятно, что ВСУ убили своих же солдат. СК и Минобороны РФ ранее также выяснили, что удар был нанесён из ЗРК, который находился в селе Липцы Харьковской области.