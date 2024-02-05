МИД РФ объяснил, почему ВСУ приказали сбить российский Ил-76 с украинскими военнопленными

ВСУ дали приказ сбить российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными над Белгородской областью для того, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Сбивая Ил, думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов "двухсотыми", то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах", — объяснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".