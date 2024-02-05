МИД РФ объяснил, почему ВСУ приказали сбить российский Ил-76 с украинскими военнопленными
Посол Мирошник: Киев сбил Ил-76 с украинцами для полного разрыва связей с РФ
Обломки сбитого в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными. Обложка © Life.ru
ВСУ дали приказ сбить российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными над Белгородской областью для того, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сбивая Ил, думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов "двухсотыми", то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах", — объяснил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Мирошник подчеркнул, что Украина не сможет избежать наказания за сбитый самолёт Ил-76.
Как уже писал Life.ru, Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад, когда вскрылось, что ВСУ убили своих же солдат. СК выяснил, что удар был нанесён ракетой MIM-104A комплекса Patriot, находившегося в селе Липцы Харьковской области. Позже Киев попросил у российской стороны передать тела погибших.