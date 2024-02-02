Киев попросил РФ передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных
Представитель ГУР Юсов: Киев попросил РФ передать тела погибших в Ил-76 пленных
Фото с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Обложка © t.me / Следком
Киев попросил у российской стороны передать тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области украинских пленных. Об этом заявил представитель главного управления военной разведки Незалежной Андрей Юсов.
"Насчёт информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", — приводит интернет-издание "Украинская правда" слова офицера.
В то же время представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что Москва якобы пока не дала ответ. По его словам, киевский режим настаивает на проведении "беспристрастного международного расследования" катастрофы.
Напомним, что о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области стало известно 24 января. На борту находились 65 украинских военнопленных, а также трое российских сопровождающих и шесть членов экипажа. В катастрофе никто не выжил. Российские следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит ракетой из американской системы Patriot, что уже доказано результатами экспертизы.