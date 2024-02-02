Киев попросил РФ передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Киев попросил у российской стороны передать тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области украинских пленных. Об этом заявил представитель главного управления военной разведки Незалежной Андрей Юсов.

В то же время представитель ГУР Минобороны Украины утверждает, что Москва якобы пока не дала ответ. По его словам, киевский режим настаивает на проведении "беспристрастного международного расследования" катастрофы.