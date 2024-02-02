Песков: Вопрос о выдаче Киеву тел погибших в Ил-76 решит следствие
Вопрос о передаче тел украинских пленных, погибших при ударе ВСУ по самолёту Ил-76, может решать только следствие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идёт следствие", — ответил он в беседе с журналистами.
Напомним, российский военно-транспортный Ил-76 был сбит ВСУ в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В этот момент на борту находились 65 украинских пленных, а также трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Украинская сторона сперва взяла ответственность за произошедшее, но позже попыталась всё отыграть назад, когда стало понятно, что ВСУ убили своих же солдат. СК выяснил, что удар был нанесён ракетой MIM-104A комплекса Patriot, находившегося в селе Липцы Харьковской области. Позже Киев попросил у российской стороны передать тела погибших.
ТАСС / AP